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باتيلي: أدعو القادة الليبيين إلى الاستجابة لطموح الشعب الليبي في إجراء الانتخابات

تم النشر منذُ 52 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية



<br /> باتيلي: أدعو القادة الليبيين إلى الاستجابة لطموح الشعب الليبي في إجراء الانتخابات<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية
















ليبيا

باتيلي: أدعو القادة الليبيين إلى الاستجابة لطموح الشعب الليبي في إجراء الانتخابات

22 August, 2023

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بوابة افريقيا الاخبارية

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