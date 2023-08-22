ليبيا الان باتيلي: أدعو القادة الليبيين إلى الاستجابة لطموح الشعب الليبي في إجراء الانتخابات تم النشر منذُ 52 ثانيةاضف تعليقاً مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية <br /> باتيلي: أدعو القادة الليبيين إلى الاستجابة لطموح الشعب الليبي في إجراء الانتخابات<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية ليبيا باتيلي: أدعو القادة الليبيين إلى الاستجابة لطموح الشعب الليبي في إجراء الانتخابات 22 August, 2023 رابط مختصر يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا FacebookTwitterWhatsAppEmail
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