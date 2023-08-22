غيث: إعلان توحيد المركزي مجرد إعلان شكلي

ليبيا – رأى مراجع غيث عضو مجلس إدارة المصرف المركزي،أن اتفاق توحيد المصرف المركزي مرحب به من الناحية النظرية أما من الناحية العملية عبارة عن مجرد إعلان شكلي.

غيث وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام”،استبعد أن يكون الإعلان له علاقة بالتوحيد الفعلي المبني على أسس سليمة باعتبار أن الأمر يحتاج إلى أعوام من العمل وليس الى أيام أو شهور.

ونوه إلى أن لجنة المراجعة الدولية أصدرت توصياتها بتوحيد المصرف في أسرع وقت ممكن عبر تنفيذ آلية على أربعة مراحل للوصول إلى التوحيد الفعلي، إلا أن المصرفين مارس كل منهما أعماله بشكل منفرد.