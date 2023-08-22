الحكومة الليبية المكلفة تتحمل تكاليف الدفاع عن أبوعجيلة مسعود

تعهد رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي أسامة حماد، بتحمل تكاليف مكتب المحاماة الذي سيتابع قضية ضابط المخابرات السابق أبوعجيلة مسعود المريمي.

وتابع حماد، خلال لقاءه أمس الإثنين، عائلة المريمي في بنغازي، حالته الصحية وسير عمل القضية، وذلك بحسب بيان صادر عن الحكومة المكلفة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

واعتبر حماد قضية “بوعجيلة” قضية وطنية وإنسانية لكل الليبيين، قائلاً إنه سيقف بشكل شخصي على مستجدات القضية وستدعم حكومته الجهود الوطنية المخلصة كافة في سبيل إظهار الحقيقة وعودة المريمي إلى وطنه وأهله.

وحضر اللقاء أيضا عدد من أعضاء مجلس النواب هم عبدالنبي عبدالمولى وعلي أبو زريبة وعبد السلام محمد وعيسى العريبي وفتح الله السعيطي، ورئيس ديوان المحاسبة التابع لمجلس النواب عمر عبدربه، ووكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم وعدد من ممثلي ومنسقي قبائل المنطقة الغربية، أمس الإثنين.

وفي 17 نوفمبر العام 2022، اعتقلت عناصر من القوة المشتركة التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية “بوعجيلة”، ثم احتجزته في أحد مقراتها بمدينة مصراتة، وتسليمه للولايات المتحدة الأمريكية.

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وفي نوفمبر، صوّت مجلس النواب على قرار ينص على رفض محاولات إعادة فتح ملف قضية لوكربي وعلى محاكمة كل من يتورط من الليبيين في إعادة فتح الملف بتهمة الخيانة العظمى.

ونص القرار على ملاحقة المتورطين في القبض على المواطن أبوعجيلة مسعود المريمي والتأكيد على بطلان كل ما يترتب على احتجازه من نتائج.