وزير الخارجية التونسي يبحث مع سفيري أمريكا في تونس وليبيا المسار السياسي الليبي 

استقبل نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية التونسي، اليوم الثلاثاء، جوي هود السفير الأمريكي بتونس، والمبعوث الخاص الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وحسب بيان لوزارة الخارجية التونسية، فقد تم خلال اللقاء استعراض المسار السياسي في ليبيا، حيث أكد عمار موقف تونس الثابت حول ضرورة أن يكون الحل ليبيا- ليبيا في إطار من التوافق وبملكية وقيادة ليبية برعاية منظمة الأمم المتحدة.

وثمّن الدبلوماسيان الأمريكيان، بهذه المناسبة، الدور الايجابي الذي تقوم به تونس لدفع المسار السياسي في ليبيا واحتضانها للعديد من اللقاءات بين الليبيين مساهمة منها في تشجيع ودعم الحوار بين مختلف الأطراف الليبية.

كما تناول اللقاء العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع تونس بالولايات المتحدة الأمريكية واستعراض مختلف أوجه علاقات التعاون الثنائي وسبل مزيد تعزيزها وتنويعها لتشمل ميادين ومجالات جديدة، إضافة إلى مزيد تنسيق مواقف البلدين فيما يتعلق بالمسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.