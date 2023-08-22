فرنسا تدعو إلى سحب المرتزقة من ليبيا

دعت مندوبة فرنسا في مجلس الأمن إلى احترام حظر الأسلحة المفروض على ليبيا وسحب المرتزقة بالتعاون مع دول الجوار.

وقالت مندوبة فرنسا في كلمة لها خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن ليبيا إن مشروع القانون الانتخابي يسير في الاتجاه السليم وهذه خطوة مهمة لعقد انتخابات.

وأكدت مندوبة فرنسا وجوب عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتوازي مبينة أن باريس تشجع البعثة الأممية على التعاون مع الأطراف لعقد انتخابات في أسرع وقت.

وبينت مندوبة فرنسا أن الليبيون أعربوا عن رغبتهم في عقد انتخابات حيث يحق لهم اختيار قادتهم بالاقتراع.

واعتبرت مندوبة فرنسا أن الأحداث الأخيرة في طرابلس تؤكد أهمية توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية مؤكدة أن بلادها ستواصل دعم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5