الزرقاء: الدبيبة عاجز عن السيطرة على الوضع في طرابلس

ليبيا – اعتقد عضو مجلس النواب حسن الزرقاء، بالطرح الذي يرجح ابتعاد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عن رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة، خاصة بعد الاشتباكات التي اندلعت مؤخرا بالعاصمة طرابلس،قائلا:” إن الأحداث الأخيرة ولجوء الدبيبة لأعيان وحكماء منطقة سوق الجمعة والنواحي الأربع في طرابلس للتوسط بين الأطراف أظهر عجزه عن السيطرة على الوضع بشكل عام بالعاصمة، وتحديداً التشكيلات المسلحة التي اعتمد عليها لتأمين بقاء حكومته”.

الزرقاء وفي تصريح خاص لصحيفة “الشرق الأوسط”، أضاف:” من الطبيعي أن يحاول المنفي توثيق تحالفه مع قوى مستقرة في شرق وجنوب البلاد”، مستبعداً حديث البعض بأن الاجتماع في بنغازي هو غطاء لحدوث توافق ما بين الدبيبة وحفتر حول ضم حكومتي الوحدة مع الحكومة المكلفة من البرلمان والتي يرأسها أسامة حماد.

وتابع الزرقاء حديثه: “الدبيبة في وضعه الراهن يسعى لمثل هذا التقارب، ولكن باعتقادي أن حفتر لا يريد ربط نفسه بحكومة الدبيبة في ظل الاتهامات الموجهة للأخيرة بالفساد”.