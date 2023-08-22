سفير الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تسوية تاريخية للأزمة الليبية

دعا سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، إلى تسوية تاريخية بشأن مستقبل ليبيا باعتبارها المسار الوحيد لحل شامل للأزمة الحالية، وحث على كيفية تطويع الاقتصاد لصالح جميع أبناء الوطن.

وحسب تغريدة على حسابه بمنصة تويتر للتدوينات القصيرة، جاء ذلك خلال لقائه عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، اليوم الثلاثاء.

وناقش الطرفان ملف المصالحة الوطنية ودورها المهم باعتبارها السبيل الوحيد للمضي قدما وسبل توحيد الجهود في هذا الشأن.

وطالبت المفوضية الأوروبية بالبناء على خطوة إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي من أجل استكمال المسار الذي يؤدي إلى إجراء الانتخابات.

وأعرب الناطق باسم المفوضية الأوروبية، بيتر ستانو، عن ترحيب الاتحاد الأوروبي بصفته رئيساً مشاركاً لمجموعة العمل الاقتصادية التابعة للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا، بهذا التطور والتزام قيادة المصرف المركزي بالعمل لمعالجة تأثير نحو عقد من الانقسام على هذه المؤسسة المالية.

وأمس الإثنين، رحب الاتحاد الأوروبي بإعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي من قبل المحافظ في طرابلس الصديق عمر الكبير ونائبه في بنغازي مرعي رحيل، داعيا إلى تعزيز الشفافية والتوزيع العادل لدخل النفط.

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