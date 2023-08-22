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“الكبير” يستعرض تقرير مشروع تعزيز قدرات مصرف ليبيا المركزي عن النصف الأول لعام 2023

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعات

استعرض محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير مع مدراء الإدارات بالمصرف تقرير مشروع تعزيز قدرات مصرف ليبيا المركزي في الإفصاح والشفافية عن النصف الأول للعام 2023 .

وأكد المحافظ خلال الإجتماع الذي عقد بمكتبه اليوم الثلاثاء على مواصلة الجهود في تنفيذ استراتيجية المصرف المركزي بشأن الإفصاح والشفافية وصولاً لتحقيق أعلى معدلات  الإفصاح المستهدفة.

وجاء ذلك تنفيذاً لاستراتيجية مصرف ليبيا المركزي في تعزيز الإفصاح و الشفافية،وفي اطار جهود التوحيد.

الوسوم

الصديق عمر الكبير ليبيا مصرف ليبيا المركزي

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الوطن الليبية

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