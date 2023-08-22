دورة تدريبية للتعامل مع حالات الطوارئ في مستشفى الوحدة العلاجي التعليمي بدرنة

الوطن|متابعات بدأت بقسم أمراض الباطنة بمستشفى الوحدة العلاجي التعليمي درنة فاعليات الدورة التدريبية (كيفية التعامل مع حالات الطوارئ Emergency course) والتي تستهدف تدريب 35 طبيب خريج تخصص باطنية وأطباء طلبة الامتياز للرفع من كفاءة العناصر الطبية في المراكز الصحية والمستشفيات العامة والتعليمية.

وتاتي هذه الخطوة ضمن أنشطة مكتب تنمية الموارد البشرية بالمستشفى وبالتعاون مع كلية الطب البشري درنة تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الصحة للنهوض بالقطاع الصحي لتقديم خدمات طبية رفيعة الجودة

وتهدف الدورة التدريبية إلى كيفية التعامل مع الحالات الطارئة التي تواجه الطبيب أثناء أداء عمله من خلال إلقاء محاضرات توعوية وتدريبات عملية تحت إشراف نخبة من أطباء مختصين لاكتساب المهارات العملية من خلال كيفية تطبيق أسس برتوكول العناية الطبية لحالات الطوارئ.