عقيلة يبحث مع لجنة الطاقة دعم إجراءات التوزيع العادل للثروة 

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بالمجلس اعيسى العريبي، لبحث عدد من الملفات وعلى رأسها مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد.

ومن جانبه أكد رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية، لرئيس مجلس النواب، دعم اللجنة للخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الليبية، من أجل الوصول الى توزيع عادل للثروة على أبناء الشعب الليبي.

وأوضح أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الليبية للتوزيع العادل للثروة تمثلت في الحجز الإداري على إيرادات النفط الليبي، لمنع العبث بها، وصرفها في غير الاتجاه والأصول الصحيحة التي تعود بالنفع على الشعب الليبي.