المرعاش: أي دور سياسي للقبائل في ليبيا يعني مزيدًا من التشظي والانقسام

ليبيا- قال المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش،إنه من خلال التجربة والدراسة، فإن دور القبيلة في ليبيا ناجح عندما يكون حصرًا في قضايا اجتماعية بحتة وتحظى بدعم السلطة السياسية.

المرعاش. في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، رأى أن دور القبيلة يصبح خطيرًا وهدامًا، إذا دخلت السياسة، وارتبطت بعلاقات مع قوى خارجية لحمايتها من قبائل أخرى تتصارع معها على نفوذ السلطة والمال، مشيرًا إلى أن أي دور سياسي للقبائل في ليبيا يعني مزيدًا من التشظي والانقسام، ويجعل هذه القبائل أداة بيد قوى خارجية تتحكم بها وتوجهها لمصالحها.