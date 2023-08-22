وفد من وزارة الدفاع الروسية يصل ليبيا في زيارة رسمية بدعوة من “حفتر”

وصل نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكوروف، على رأس وفد عسكري رفيع إلى ليبيا، اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية، تلبية لدعوة من القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن الوفد وصل في زيارة رسمية تعد أولى ثمار المحادثات الروسية الليبية في إطار مؤتمر موسكو الدولي الحادي عشر للأمن، والمنتدى العسكري التقني “الجيش-2023” في بطرسبورغ مؤخراً.

وأضافت الوزارة أنه من المقرر خلال الزيارة بحث آفاق التعاون في مجال مكافحة الإرهاب الدولي، ومسائل العمل المشترك الأخرى.

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