ممثل الاتحاد الروسي بمجلس الأمن: يجب ألا نسمح بأن تكون ليبيا ساحة للحروب بالوكالة

الوطن| رصد

قال ممثل الاتحاد الروسي في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، إنه يجب ألا نسمح بأن تكون ليبيا ساحة للحروب بالوكالة، معرباً عن قلقه من استغلال بعض الدول الغربية للحالة الأمنية الليبية.

وأضاف الممثل الروسي أن مبادرات إعادة البناء لم تنجح بالسرعة المطلوبة حتى الآن، وليبيا منقسمة أكثر من قبل لعدم وجود دعم للحوارالوطني.

ورحب بقرار الليبيين بشأن إنشاء لجنة عليا للترتيبات المالية، وتوحيد المصرف المركزي، على أمل أن يؤدي توحيد المؤسسات المسؤولة عن توزيع إيرادات النفط لتقدم سياسي.

وشدد نيبينزيا على أن عقد الانتخابات سينهي عدم الاستقرار المطول، ويسمح باستعادة السيادة والاستقلال، وعلى الليبيين أن يقرروا كيفية عقد الانتخابات وموعدها، لتكون شفافة وشاملة للجميع.

وبين أن الاشتباكات المسلحة الأخيرة في طرابلس، تؤكد حالة الهشاشة الأمنية