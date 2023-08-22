المفوضية وخبراء البعثة الأممية يبحثون اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية

اجتمع رئيس وأعضاء مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومديري ورؤساء أقسام الإدارات الفنية، وخبراء البعثة الأممية لمناقشة اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية وذلك في إطار الخطوات التنفيذية للقانون رقم(20) لسنة 2023 بشأن تعديل القانون رقم ( 8 ) لسنة 2013 الصادر في شأن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والقاضي بنقلاختصاص إدارة وتنفيذ انتخاب المجالس البلدية للمفوضية.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن اللقاء الذي جرى اليوم الثلاثاء بمقر المفوضية بحث المسائل ذات العلاقة بالمادة (2) من القانون رقم (20)، المتعلقة بنظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، وتوزيع المقاعد حسبالتعداد السكاني لكل بلدية، وحصة المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة.

وتهدف اللائحة إلى إعطاء صورة جديدة لانتخاب المجالس البلدية من شأنها أن تحظى باهتمام الناخبين وترفع من نسب مشاركتهم في الانتخابات المحلية، وإلى تعزيز المعايير والمبادئ الدولية المتعارف عليها في تنفيذ عملية انتخاب المجالس البلدية لتشمل النزاهة والشفافية والمساواة في ممارسة حق الترشح والانتخاب دون إقصاء أو تمييز.

كما ناقش الحاضرون الملاحظات الفنية التي وردت من الإدارات المختصة والعمل على وضع الخطط التنفيذية اللازمة لاستئناف انتخاب المجالس البلدية وفقاً للائحة بعد اعتمادها في شكلها النهائي.