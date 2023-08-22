المشير حفتر: الوطن الذي لا نضحي من أجله بأغلى ما نملك لا نستحق العيش فيه

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قال، القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، إنَّ النموذج الذي مارسه الجيش الوطني، والقوى المساندة له، في مواجهة التحديات الكبرى لم يكن بلا ثمن، بل كلّف دماءً طاهرةً وأرواحًا زكية دفعت عن عقيدة وإيمان بأن الحرية والكرامة تستحق هذه التضحية.

وأضاف، في كلمة أمام شيوخ وأساتذة وطلاب ومنتسبي المنظمات الشبابية لطرابلس والمنطقة الغربية، أن “الوطن الذي لا نضحي من أجله بأغلى ما نملك، لا نستحق العيش فيه، ولولا تلك التضحيات، وعلى أقل تقدير، لما كان لنا أن نلتقي اليوم في هذه البقعة والأمان يحيط بنا من كل جانب”.

وقال: “تحية لكل من هانت عليه روحه ونفسه من أجل وطنه وشعبه، وصنع لنا هذا الأمان الذي يغمر نفوسنا الآن، ونحن نلتقي على الخير ولم الشمل”.