الغويل: خطوة توحيد المصرف المركزي أحرجت العالم ونبهت إلى أن ليبيا أصبحت واحدة

ليبيا – أقر وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في حكومة تصريف الأعمال سلامة الغويل، بأن خطوة توحيد المصرف المركزي بأنها خطوة جدية ووطنية وذات صبغة تنموية.

الغويل وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”،قال: “أعتقد أن الجميع وصل إلى مبدأ أن الدولة لن تتقدم بالانقسام، بل من خلال الانتماء والتمترس،وقد أدرك الطرف الممثل للمنطقة الغربية أهمية تكامله مع المنطقة الشرقية، وأصبح التكامل الوطني يصحح مساره”.

واعتقد الغويل أن توحيد المصرف هو إحدى بصمات التوافق الدولي، وانعكاس محلي له.

وأضاف الغويل معلقاً: “أظن أن صوت العقل بدأ يترك أثره على أصحاب القرار في هذا الشأن، فالكتلة الشرعية وصاحبة القرار في الشرق متكاملة، وقد أدرك الصديق الكبير بموضوعية وأهمية دوره في الارتقاء بالمصرف، ولهذا شرع في الحديث مع الشرق، وأنا أعتبر موقفه وطنياً بامتياز”.

ومن هذا المنطلق، ينسب الغويل فضل توحيد المصرف إلى الصديق الكبير، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، والمشير خليفة حفتر، بالإضافة للحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد.

وتوقع وزير الدولة لشؤون الاقتصاد آثاراً إيجابية كثيرة لتوحيد المصرف، أبرزها: انتعاش الاقتصاد وراحة المواطن، واستقلالية الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، بالإضافة لصحة النظام المصرفي، وتشخيص مسار الاقتصاد نحو الفهم الواقعي، وخلق الولاية الحقيقية للدولة بعد توحيد السلطة المالية والنقدية.

واستدرك الغويل قائلاً: “المصرف المركزي أصبح مؤخراً اللاعب الرئيسي نتيجة قوة إدارته وتأثيره، وكذلك إيمان صاحب القرار فيه بضرورة المحافظة على المصرف وخلق قوة القرار، وهذا ما سيخلق أثراً إيجابياً وفاعلاً في اقتصاد الدولة واقتصاد المواطن واقتصاد التكامل والتجارة البينية وفي التنمية”.

وتوقع الغويل أن يأخذ هذا التوحيد طريقه نحو الاتجاه العملي والقانوني، مرجحاً رؤية الآثار الإيجابية في مدة محدودة جداً، بما ينعكس على واقع الناس والتجارة والخدمات.

ووفق رؤية الغويل، فقد تمت إجراءات وتسويات توحيد المصرف بشكل استراتيجي، بعيداً عن النزاعات والمناكفات السياسية، وذكريات الحروب والانقسام، وهذا إنجاز في حد ذاته.

وبعد اكتمال توحيد المصرف، توقع الغويل سلسلة اجتماعات لمجلس الإدارة بكامل النصاب، وأن يصدر مجلس النواب قراراً أو تكليفاً أو قانوناً يؤطر هذا الاتفاق ويدعم شرعيته، خاصة أن الاتفاق تم بالتنسيق مع عقيلة صالح.

وفي معرض تعليقه على الآثار الخارجية لتوحيد المصرف، رأى الغويل أن هذه الخطوة ستحرج العالم، وتنبهه إلى أن ليبيا أصبحت واحدة، بالشكل الذي يعطي موقف للإرادة الوطنية القومية، والإرادة الوطنية الاقتصادية، والإرادة الوطنية السياسية المتكاملة.