باتيلي: وجود حكومة موحدة تتفق عليها كل الأطراف الليبية أصبح أمراً واجباً للسير نحو الانتخابات

الوطن| رصد

قال المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي، إن وجود حكومة موحدة تتفق عليها كل الأطراف الليبية أصبح أمراً واجباً لقيادة البلاد نحو الانتخابات.

وأكد باتيلي في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، على أن القادة الليبيين اتفقوا جميعاً على تعديل القوانين الانتخابية، مشيراً إلى أنه حث لجنة 6+6 على ضرورة الإسراع في إنهاء القوانين.

وكشف أن البعثة تبحث إمكانية عقد اجتماع للأطراف السياسية الرئيسية في ليبيا، للوصول إلى اتفاق سياسي على المسائل الخلافية، لافتاً إلى أنه يعمل مع رئيس المجلس الرئاسي للنظر في إمكانية عقد مفاوضات بين القادة الليبيين والأطراف الرئيسية.

وحذر باتيلي من أن عدم وجود اتفاق سياسي شامل يمهد الطريق لإجراء الانتخابات في ليبيا سيسهم في تدهور الأوضاع بالبلاد.

وأضاف أنه نبه القادة الليبيين إلى وجوب تفادي الخطوات الأحادية بأي ثمن، وبعدم استخدام الأموال العامة في الانتخابات.

وأشاد المبعوث الأممي بجهود المجلس الرئاسي في المصالحة الوطنية، التي يقودها النائب عبدالله اللافي والتحضير لمؤتمر المصالحة الوطنية نهاية هذا العام، مؤكداً على أن ليبيا بحاجة لإغلاق صفحة الانقسام الداخلي والليبيون يرغبون في انتخاب مؤسسات موحدة.