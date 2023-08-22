حمّاد: الحكومة تُتابع مستجدات قضية “أبو عجيلة مسعود المريمي” وتتكفل بمصاريف مكتب المُحاماة

بنغازي 22 أغسطس 2023 (وال)- استقبل رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، عائلة المواطن الليبي المختطف “أبو عجيلة مسعود المريمي”، وعددٍ من ممثلي ومنسقي قبائل المنطقة الغربية، بحضور عددٍ من أعضاء مجلس النواب.

واطلّع حمّاد خلال اللقاء الذي عقده بمدينة بنغازي؛ على آخر مستجدات أوضاع المختطف وسيّر عمل القضية، متعهدًا بتحمل تكاليف مكتب المُحاماة الذي سيتابعها بشكلٍ شخصي.

وأكد حمّاد أن القضية هي من ناحية وطنية وإنسانية قضية لكل الليبيين، وأنه سيقف بشكلٍ شخصي متواصل على مستجداتها، وستكون الحكومة الليبية داعمة لكافة الجهود الوطنية المخلصة في سبيل إظهار الحقيقة، وعودة المواطن المختطف “أبو عجيلة مسعود المريمي” إلى وطنه وأهله.

اللقاء الذي عقد أمس الإثنين؛ حضره النواب عبد النبي عبد المولى، وعلي أبو زريبة، وعبد السلام محمد، وعيسى العريبي، وفتح الله السعيطي، ورئيس ديوان المحاسبة عمر عبد ربه، ووكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم. (وال – بنغازي)

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