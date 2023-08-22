مندوب بريطانيا: المملكة المتحدة تشعر بقلق إزاء أعمال العنف في طرابلس وتأثيرها على المدنيين

الوطن| رصد

قال مندوب بريطانيا لدى مجلس الأمن جيمس كاريوكي، إن المملكة المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء أعمال العنف التي وقعت الأسبوع الماضي في طرابلس، ولا سيما تأثيرها على المدنيين.

وأكد كاريوكي على أنه يجب على الأطراف الليبية الفاعلة أن تستجيب لهذا التحذير وأن تفي بمسؤولياتها في الحفاظ على السلام والأمن في جميع أنحاء البلاد.

وذكر أن الاشتباكات تؤكد على أهمية إحراز تقدم عاجل في العملية السياسية الليبية، مرحباً بالجهود المستمرة التي يبذلها باتيلي، لتسهيل المفاوضات بين الجهات الفاعلة الليبية للتوصل إلى اتفاق سياسي بشأن الانتخابات.

وأشار كاريوكي إلى أنه على قادة ليبيا التواصل بشكل عاجل مع باتيلي، لمنح هذه العملية فرصة للنجاح، داعياً قادة ليبيا إلى العمل بشكل بناء مع باتيلي، من خلال حضور أي اجتماعات يعقدها، وأن يكونوا منفتحين على تقديم التنازلات، ودفع البلاد نحوالانتخابات.

وبين أن الإحاطة التي قدمتها الجربي، تسلط الضوء على تأثير حملة القمع على المجتمع المدني على الليبيين العاديين، وتشير المنافسة إلى السيطرة على الفضاء المدني من قبل المؤسسات الليبية والتقارير الأخيرة عن الاعتقالات التعسفية وقمع نشاط المجتمع المدني إلى اتجاه مثير للقلق.

وشدد كاريوكي على أنه يجب حماية الفضاء المدني للسماح لليبيين بمحاسبة قادتهم وتمكين الجميع من لعب دور في تطوير مجتمع مفتوح وديمقراطي يسمح بحرية تكوين الجمعيات والعمل والتجمع.

ودعا القادة الليبيين إلى النظر في تأثير المأزق السياسي على الشعب الليبي، مشيراً إلى أن ليبيا لا تزال تعاني من عدم إحراز تقدم سياسي وهي غير قادرة على القيام باستثمارات طويلة الأجل في الاستقرار والأمن والازدهار.