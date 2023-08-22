الدرسي يناقش آلية مواجهة الظواهر السلبية في ليبيا

اجتمع رئيس جهاز الامن الداخلي أسامة الدرسي برئيس هيئة الاوقاف ورؤساء الأقسام بالهيئة بمقر هيئة الأوقاف، لمناقشة العديد من المواضيع الهامة التي من شأنها الرفع من مستوى الاستعداد لمواجهة الظواهر السلبية المتعلقة بحملات التنصير والتشيع والإلحاد الموجهة إلى ليبيا.

وتابع الجهاز كل الظواهر السلبية التي تسعى إلى التأثير على النسيج الاجتماعي والعقيدة الإسلامية وفي اطار التعاون مع هيئة الاوقاف للعمل على وضع استراتيجيه لمكافحة هذه الظواهر على المستوى الفكري والامني، كما أسفر اللقاء عن خطوات وبرنامج عمل والتى سوف يعمل عليها في المستقبل القريب.