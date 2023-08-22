“داخلية الدبيبة” تبحث آلية صناعة الأجهزة الإلكترونية

عقد مدير مكتب وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الواحد عبد الصمد ” اجتماعاً مع مهندسين عن الشركة العامة للإلكترونات وبحضور مدير مركز المعلومات والتوثيق البهلول شنانة ومهندسين عن المركز .

وتم خلال الاجتماع بحث آلية للتعاون في صناعة الأجهزة الإلكترونية التي تحتاجها الوزارة بالشركة من حيث ضمان الجودة وكذلك وسائل الأمان وخاصة الأجهزة الإلكترونية وإمكانية تنفيذ برامج تعاون تضمن توفير احتياجات وزارة الداخلية من السوق المحلي مع ضمان الجودة في التصنيع والاسعار المنافسة.

وتم الاتفاق على قيام الحاضرين لهذا الاجتماع وفريق من مهندسي الإدارة الفنية بالإطلاع على الاجهزة التي تم تصنيعها من قبل الشركة وتقييمها بشكل نهائي للخروج برؤية كاملة.