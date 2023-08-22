حريق هائل بمنطقة القوارشة في بنغازي

جدّ حريق هائل مساء اليوم الثلاثاء، في أحد مستودعات المنطقة الصناعية بالقوارشة في مدينة بنغازي شرق البلاد.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور تداولها رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”،تصاعدا كثيفا لالسنة اللهب وأعمدة الدخان، التي غطت سماء المدينة.

وقال مركز طب الطوارئ و الدعم فرع الشرقية، في بيان مقتضب على “فيسبوك”، إنه تلقى بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل أحد مستودعات المنطقة الصناعية القوارشة.

وأضاف أن فريق الاستجابة السريعة وصل إلى المكان، وجرى إسعاف بعض حالات الاختناق والحروق،دون اي تفاصيل.