المسماري: زيارة نائب وزير الدفاع الروسي إلى بنغازي تأتي في إطار التعاون العسكري والأمني ومحاربة الإرهاب

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قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، اليوم الثلاثاء، إن زيارة نائب وزير الدفاع لدولة روسيا الاتحادية السيد يونس بيك يوفقورف والوفد المرافق له، إلى بنغازي، تأتي في إطار التعاون العسكري والأمني ومحاربة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود.

وأضاف المسماري، في تصريح، إن نائب وزير الدفاع الروسي عقد فور وصوله اجتماعا فنيا مع روؤساء الأركان النوعية وبعض الإدارات الفنية بحضور مدير مكتب القائد العام.

وقال إنّه تمّ التباحث في أوجه التعاون والتنسيق بين الطرفين حسب احتياجات التدريب والتأهيل والصيانة للأسلحة والمعدات الروسية التي تمتلكها القيادة العامة والتي تعتبر العمود الفقري لتسليح الجيش الوطني الليبي.