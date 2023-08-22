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“تكالة” يبحث مع “زينينغا” تطورات العملية السياسية في ليبيا

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

بحث رئيس مجلس الدولة محمد تكالة، رفقة النائب الثاني عمر العبيدي، اليوم الثلاثاء، مع نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ريزيدون زينينغا، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، تطورات العملية السياسية في ليبيا.

وتطرق اللقاء إلى نتائج أعمال اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6، والجهود المبذولة من قبل المجلس لتحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا.

وعبر نائب المبعوث الأممي، عن تطلعه لمواصلة التعاون مع مجلس الدولة من أجل الوصول لمرحلة الانتخابات.

وهنأ تكالة بمناسبة توليه رئاسة المجلس، آملاً له التوفيق والنجاح في مهامه السامية للمضي قدما بالبلاد والوصول بها لمرحلة السلام والاستقرار.

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الوطن الليبية

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