ليبيا.. تفاصيل إحاطة باتيلي بشأن الحكومة والانتخابات والجيش

شدد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي، على ضرورة تشكيل حكومة موحدة كخطوة لإجراء الانتخابات المعطلة، وذلك خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء.

وشملت الإحاطة كذلك خطوات بشأن التوافق حول مشاريع قوانين الانتخابات، وتعليقا على الصدامات الدامية بين الميليشيات غربي ليبيا، وإشادة بدور الجيش الوطني الليبي في تأمين الحدود بعد الانقلاب العسكري في النيجر.

وكانت أبرز ملفات إحاطة باتيلي كالتالي:

الإعداد للانتخابات

حكومة موحدة

فوضى الميليشيات واشتباكات طرابلس

إشادة بالجيش بعد انقلاب النيجر

ولا زالت ليبيا، التي لم تشهد استقرارا يذكر منذ عام 2011، تعيش حالة انقسام بين الشرق والغرب، أدت إلى تعطيل الانتخابات التي كانت مقررة أواخر عام 2021.

وشهدت ليبيا عدة مبادرات لإجراء الانتخابات هذا العام، إلا أنها اصطدمت بعقبات عدم التوافق في ظل وجود حكومتين في البلاد.

ومؤخرا حدث توافق بين أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على مشاريع لقوانين الانتخابات، وإن بقيت بعض الاختلافات، منها شروط المرشح الرئاسي، يجري دراستها الآن في لجنة “6+6” المشكلة من أعضاء من المجلسين.