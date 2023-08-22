ميناء الخمس.. توقيع اتفاقية بين المواصلات ورئاسة الأركان والدبيبة يفنّد تأجير الميناء

العنوان

وقع وزير المواصلات بحكومة الوحدة، محمد الشهوبي ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد بالحكومة، اليوم الثلاثاء، اتفاقية بشأن تخصيص مساحة من القاعدة البحرية الخمس تضاف إلى ميناء الخمس البحري.

وقال مكتب رئيس حكومة الوحدة، إن المساحة تقدر بنحو 4.7 هكتارات، وإضافة رصيفين 11 و12 للميناء.

وجرى توقيع الاتفاقية تحت إشراف رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة.

وقال المكتب، إن الدبيبة فنّد الدبيبة الأخبار المتداولة بشأن تأجير ميناء الخمس البحري لدولة أجنبية، مؤكداً أن الحكومة لن تفرط في شبر واحد من الأرض الليبية.