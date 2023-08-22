حفتر يستقبل وفدًا من مشائخ وأساتذة وطلبة الجامعات ورؤساء الاتحادات الطلابية بالمنطقة الغربية

بنغازي 22 أغسطس 2023 (وال)- استقبل القائد العام للقوات المُسلحة المُشير خليفة حفتر مساء اليوم الثلاثاء في مقرّ القيادة العامة ببنغازي، وفدًا من مشائخ وأعيان وأساتذة الجامعات وطلبة ورؤساء الاتحادات الطلابية بالمنطقة الغربية.

وأثنى القائد العام على مبادرة هذا الوفد الكريم؛ لما تحمله من شجاعة وطنية ترسخ دور الشباب وأهمية جهودهم المبذولة لخدمة الوطن في هذه المرحلة الحرجة، وسعيهم المتواصل لرفع اسم ليبيا بين دول العالم.

وأكد على الروابط الأخوية المتآصلة بين أبناء الشعب الواحد،واستمرار ترابطها في السراء والضراء، مشدّدًا على ضرورة تسخير كافة الموارد والإمكانيات التي تحقق التطور والإزدهار والسلام في كامل التراب الليبي. (وال – بنغازي)

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