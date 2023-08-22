هيئة المفقودين تتعرف على هوية 5 جثث جديدة

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، التعرف على هوية 5 من الجثامين، مجهولة الهوية بعد مطابقة نتائج الحمض النووي.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن العدد الكلي للحالات المتعرف عليها حتى الآن، بلغ 279 جثة من مقابر ترهونة وحالات متفرقة؛ داعية أسر الضحايا والمفقودين إلى ضرورة التواصل معها.

وكانت الهيئة أعلنت في التاسع من الشهر الجاري، التعرف على هوية 14 جثة بناء على البيانات الوراثية للمفقودين منذ عام 2011.

وأضافت الهيئة اليوم عبر حسابها على فيس بوك، أن الجثث المتعرف عليها تعود لأشخاص من مدن طرابلس وبنغازي والزاوية ورقدالين وزليتن وغريان والخمس.

وأوضحت الهيئة أنها قامت بتحليل أكثر من 60% من عينات أهالي الضحايا المستهدفة ومطابقتها مع عينات الجثث المجهولة.

وكانت هيئة المفقودين قد أعلنت في يوليو الماضي أن إجمالي الجثث المتعرف عليها بلغ 272 جثة، منها 262 بمقابر ترهونة، و46 بمدن أخرى، مشيرة إلى أن 4 أجانب ضمن المتعرف عليهم .

يذكر أن هيئة التعرف على المفقودين كانت قد أعلنت توسيع رقعة عملها بعدما كانت مقتصرة على مدينة ترهونة التي أصبحت علامة على حجم الإخفاء القسري والقتل خارج القانون منذ انسحاب مليشيا الكاني الموالية لـ”حفتر” في العام 2020.

المصدر: الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين + ليبيا الأحرار

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