“الشهوبي والحداد” يوقعان على اتفاقية تخص ميناء الخمس

وقع وزير المواصلات في حكومة الوحدة المؤقتة “محمد الشهوبي” ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن “محمد الحداد”، اتفاقية بتخصيص مساحة من القاعدة البحرية الخمس، تضاف لميناء الخمس البحري، تقدر بنحو 4.7 هكتارات، وإضافة رصيفين 11 و12 للميناء

وشهد التوقيع رئيس حكومة الوحدة المؤقتة “عبدالحميد الدبيبة” وفق بيان لمنصة حكومتنا عبر موقع “فيسبوك”..

وعقب توقيع الاتفاقية، فنّد الدبيبة الأخبار المتداولة بشأن تأجير ميناء الخمس البحري لدولة أجنبية

كما أكد الدبيبة، أن الحكومة لن تفرط في شبر واحد من الأرض الليبية..