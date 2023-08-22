الإمارات تدعو الأطراف الليبية لإنهاء المرحلة الانتقالية وإتمام المصالحة الوطنية

دعا مندوب الإمارات لدى الأمم المتحدة الأطراف الليبية إلى التوافق على القضايا الخلافية حول القوانين الانتخابية، لإنهاء المرحلة الانتقالية بما يلبي طموح الشعب الليبي.

وأكد خلال كلمته بالجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء، حول ليبيا على ضرورة تجنب الأطراف السياسية الفاعلة في ليبيا أي مبادرات أحادية الجانب من شأنها تعميق الانقسام.

وشدد المندوب الإماراتي على ضرورة إتمام عملية مصالحة وطنية شاملة لا تقصي أحداً بما يحفظ استقلال ليبيا وسلامة أراضيها.

وأكد على ضرورة توحيد مؤسسات الدولة الليبية المالية والعسكرية والأمنية لتمكينها من إرساء الأمن والاستقرار في البلاد وتحييد القطاع المالي وقطاع النفط بعيدًا عن الخلافات للحفاظ على أموال الشعب الليبي ومراعاه عدم الاستحواذ عليها من جانب الغير.

كما دعا إلى خفض التصعيد، لتجب تكرار أحداث طرابلس، مؤكدًا ضرورة خلق الأطراف الفاعلة سياسياً بيئة مواتية وإحراز تقدم سياسي عبر إتمام المصالحة الوطنية بشكل شامل لا يقصي أحداً.

وشدد أيضاً على الحاجة الملحة لعقد الاستحقاقات الانتخابية في موعده، مشيراً إلى دعم بلاده لجهود المؤسسات الدولية الرامية لمعالجة قضية الهجرة غير النظامية.

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