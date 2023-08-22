الولايات المتحدة: مستعدون لدعم تشكيل حكومة تصريف أعمال تقود البلاد للانتخابات

الوطن| رصد

أعربت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية ليندا غرينزفيلد، عن استعداد بلادها دعم تشكبل حكومة تصريف أعمال مهمتها الوحيدة قيادة البلاد لإجراء انتخابات نزيهة.

وأكدت مندوبة الولايات المتحدة، على أن الشعب الليبي يستحق التغيير والتقدم ودعت الأطراف جميعاً للعمل على إجراء الانتخابات لتعزيز الاستقرار والرخاء في ليبيا.

وشددت على أن المسار الأمثل للشعب الليبي ليمضي قدما هو دعم جهود المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، مؤكدة دعم باتيلي للبناء على عمل لجنة 6+6 لمعالجة المسائل الخلافية في قوانين الانتخابات.

ولفتت إلى ضرورة توحيد الجهود المحلية لإجراء الانتخابات، مؤكدة على تشجيع الأطراف الخارجية لاحترام رغبة الشعب في إجراء الانتخابات.