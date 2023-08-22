زينينغا يبحث مع “تكالة” ضرورة دعم لجنة 6+6 لتعديل مشروعي قانون الانتخابات

بحث نائب المبعوث الأممي ريزيدون زينينغا، مع رئيس مجلس الدولة الاستشاري “محمد تكالة”، ضرورة دعم عمل لجنة 6+6 لتعديل مشروعي قانون الانتخابات بما يجعلهما قابلين للتنفيذ، بناء على مقترحات مفوضية الانتخابات والأطراف الليبية الأخرى والبعثة الأممة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس المجلس “محمد تكالة”، رفقة النائب الثاني “عمر العبيدي”، اليوم الثلاثاء، لـ “ريزيدون زينينغا”، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وفي مستهل اللقاء، هنأ “زينينغا” تكالة بمناسبة توليه رئاسة المجلس، آملا له التوفيق والنجاح في مهامه السامية للمضي قدما بالبلاد والوصول بها لمرحلة السلام والاستقرار.

وتناول اللقاء تطورات العملية السياسية في ليبيا والجهود المبذولة من قبل المجلس لتحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا.

ومن جانبه، وعبر نائب المبعوث الأممي عن تطلعه لمواصلة التعاون مع مجلس الدولة من أجل الوصول لمرحلة الانتخابات . وفق بيان للمكتب الإعلامي لمجلس الدولة عبر موقع “فيسبوك”.