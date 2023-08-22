“حماد” يبحث مع وفد من مشائخ وأعيان المنطقة الغربية مستجدات الأوضاع في البلاد

استقبل رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب “أسامة حماد”، وفداً من مشائخ وأعيان المنطقة الغربية، بمقر رئاسة الوزراء في مدينة بنغازي..

ووفق بيان صادر عن الحكومة الليبية عبر مكتبها الإعلامي بحث “حماد” كافة احتياجات المنطقة الغربية، ومستجدات الأوضاع الخدمية والسياسية في البلاد.

ومن جانبه، ناشد الحكماء والأعيان رئيس الوزراء بالتدخل في معرفة مصير الحاجة “برنية مصباح ثابت أحمد” المفقودة في المملكة العربية السعودية.

وبدوره أكد رئيس الوزراء اهتمامه الشخصي بالملف ومتابعته مع القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية والسلطات السعودية، مشيراً إلى أنه سيجري زيارة خاصة الى المملكة لمتابعة ملابساتها والوقوف عليها