حفتر يلتقي وفدا من مشايخ وأعيان المنطقة الغربية ببنغازي

استقبل القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، في مقرّ القيادة العامة بمدينة بنغازي وفداً من مشايخ وأعيان وأساتذة الجامعات وطلبة ورؤساء الاتحادات الطلابية بالمنطقة الغربية.

وأثنى حفتر، وفق المكتب الإعلامي لقيادة الجيش، على مبادرة هذا الوفد الكريم لما تحمله من شجاعة وطنية ترسخ دور الشباب وأهمية جهودهم المبذولة لخدمة الوطن في هذه المرحلة الحرجة وسعيهم المتواصل لرفع اسم ليبيا بين دول العالم.

كما أكد على الروابط الأخوية المتأصلة بين أبناء الشعب الواحد واستمرار ترابطها في السراء والضراء، وشدّد على ضرورة تسخير كافة الموارد والإمكانيات التي تحقق التطور والازدهار والسلام في كامل التراب الليبي.