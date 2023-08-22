ماذا قال المندوب الروسي خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول ليبيا ؟

أعربت روسيا عن قلقها إزاء “محاولات بعض الدول الغربية استغلال الوضع في ليبيا لتحقيق أغراضها الجيوسياسية والاقتصادية”.

وقال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء: “كما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للقمة الثانية الروسية الإفريقية يوم 28 يوليو، من المهم تحقيق وحدة وطنية حقيقية وعدم السماح بتحول أراضي ليبيا إلى ساحة للمواجهة بين دول ثالثة”.

وتابع قائلا إن “روسيا من جانبها، تدرك كافة صعوبات هذه العملية، وستبذل كل بوسعها من أجل المساعدة في التعامل البناء لجميع القوى الليبية”.

وأضاف بوليانسكي أن التجربة الليبية خير دليل على أن “أي مبادرات منفصلة، بما فيها تلك التي تفترض إنشاء مختلف الصيغ والطاولات المستديرة لمساعدة التسوية بدون مشاركة كافة اللاعبين الدوليين والإقليميين من ذوي النفوذ، وممثلي ليبيا ذاتها، لن تؤدي إلى النتائج المرجوة”.

وأكد أن “روسيا مستعدة للتعامل البناء مع كافة الأطراف المعنية. وفي الوقت ذاته لا يمكن ألا تثير قلقا لدينا محاولات عدد من الدول الغربية لاستغلال الوضع في ليبيا من أجل تحقيق بعض أغراضها الجيوسياسية والاقتصادية، بما في ذلك في سوق الموارد الهيدروكربونية”.

المصدر: تاس