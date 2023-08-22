حماد يستقبل وفداً من أساتذة الجامعات ورؤساء الاتحادات الطلابية بالمنطقة الغربية

استقبل رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب أسامة حماد، وفداً من أساتذة الجامعات وطلبة ورؤساء الاتحادات الطلابية بالمنطقة الغربية، والذي أكد أن الشباب هم حجر الأساس في أي مجتمع وهم الركيزة الأساسية لنهضته.

وقال “حماد”، في كلمته خلال اللقاء الذي عقده بمقر رئاسة الوزراء في مدينة بنغازي، إن الحكومة ستجعل من أولوياتها خلق قنوات للتواصل المباشر بينها وبين التجمعات والفئات الشبابية والطلابية.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى من خلال أدواتها التنفيذية مثل وزارة الشباب وغيرها من المؤسسات التي تهتم وتختص بفئة الشباب، لخلق الفرص الممتازة لتطوير مهارات وأفكار الشباب ورعاية مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة الهادفة والمتميزة.

وتعهد “حماد” بالتواصل مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بخصوص خريجي المعاهد والكليات النفطية وضمان توفير فرص عمل لهم.

وفي الختام أكد على الروابط الأخوية المتأصلة بين أبناء الشعب الواحد واستمرارها، مشدداً على ضرورة تسخير كافة الموارد والإمكانيات التي تحقق التطور والازدهار والسلام في كامل ربوع الوطن.