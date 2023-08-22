باثيلي يؤكد على ضرورة وجود حكومة ليبية موحدة لأجل الانتخابات

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أكد، المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باثيلي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة وجود حكومة ليبية موحدة لقيادة البلاد نحو الانتخابات، لافتًا إلى أن كل الأطراف السياسية الرئيسية اتفقت على تعديل القوانين الانتخابية التي أقرتها لجنة 6+6 المشتركة.

وخلال إحاطة قدمها أمام مجلس الأمن الدولي، كشف باثيلي عن إمكانية عقد اجتماع مباشر بين القادة الليبيين، وأنه يعمل مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي من أجل ذلك.

وقال باثيلي، إن ليبيا تحتاج أن تغلق الصفحة الحالية من التفتت المؤسساتي، وإن الليبيين لديهم رغبة قوية في إجراء الانتخابات من أجل انتخاب قيادة جديدة وشرعية وإنهاء هذه المراحل الانتقالية، ويريدون تركيز مؤسسات موحدة قادرة على ضمان سلامة البلاد.

وطالب المبعوث الأممي مجلسي الدولة والنواب ولجنة 6+6 على استئناف العمل من أجل إنهاء القوانين الانتخابية، لتكون قابلة للتنفيذ، من أجل تحديد جدول زمني معقول لعقد الانتخابات.