في زيارة رسمية.. وفد روسي رفيع المستوى يصل بنغازي

وصل نائب وزير الدفاع الروسي، يونس بك يفكوروف على رأس وفد عسكري رفيع،إلى مدينة بنغازي،في زيارة رسمية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الثلاثاء،أن الزيارة تاتي تلبية لدعوة لدعوة من قائد الجيش الليبي المشير “خليفة حفتر”، لبحث آفاق التعاون في مجال مكافحة الإرهاب الدولي، ومسائل العمل المشترك الأخرى.

يذكر أن هذه الزيارة تُعد أولى ثمار المحادثات الروسية الليبية في إطار مؤتمر موسكو الدولي الحادي عشر للأمن، والمنتدى العسكري التقني “الجيش-2023” في بطرسبورغ مؤخرا،وفق البيان.

وفي هذا الشأن، قال الناطق باسم قوات القيادة العامة، أحمد المسماري، إن رئيس اركان القوات البرية وعدد من قيادات القوات المسلحة العربية الليبية،كانوا في استقبال الوفد الروسي.مشيرا الى أن الزيارة تأتي في إطار التعاون العسكري والأمني ومحاربة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود.

وأكد المسماري أن الوفد الروسي عقد، فور وصوله، اجتماعًا فنيًا مع رؤساء الأركان النوعية وبعض الإدارات الفنية، بحضور مدير مكتب القائد العام، وذلك للتباحث في أوجه التعاون والتنسيق بين الطرفين حسب احتياجات التدريب والتأهيل والصيانة للاسلحة والمعدات الروسية التي تمتلكها القيادة العامة والتي تعتبر العمود الفقري لتسليح الجيش الوطني الليبي.