متجاهلا توحيد الحكومة.. الدبيبة: أرحب بما جاء في إحاطة باثيلي من تأكيد أهمية الحفاظ على الاستقرار للوصول للانتخابات

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قال رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، إنّه يرحب بما جاء في إحاطة المبعوث الأممي من تأكيد أهمية الحفاظ على الاستقرار للوصول للانتخابات، وإشارته إلى التأثير السلبي لمحاولات الانقسام في المضي نحو ذلك الهدف.

ودون أن يتطرق لتأكيد المبعوث الأممي عبدالله باثيلي، على ضرورة وجود حكومة موحدة لأجل الانتخابات، قال الدبيبة في تصريح على منصتي “إكس” و”فيسبوك”: “أجدد دعمي المتواصل لكل جهود “التوحيد”، التي تحدث عنها المبعوث الأممي في كافة المؤسسات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع اتجاهنا نحو تحقيق رغبة الشعب في تجديد شرعية كافة الأجسام عبر صندوق الانتخاب”.

أرحب بما جاء في إحاطة المبعوث الأممي من تأكيد أهمية الحفاظ على الاستقرار للوصول للانتخابات، وإشارته إلى التأثير السلبي لمحاولات الانقسام في المضي نحو ذلك الهدف. — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) August 22, 2023

وأضاف الدبيبة: “فلنمض جميعا نحو تحقيق إرادة الليبيين في إنهاء المراحل الانتقالية، وإعادة الأمانة للشعب عبر إنجاز الاستحقاق الانتخابي”.

وكان باثيلي قد أكد، اليوم الثلاثاء في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، على ضرورة وجود حكومة ليبية موحدة لقيادة البلاد نحو الانتخابات، لافتًا إلى أن كل الأطراف السياسية الرئيسية اتفقت على تعديل القوانين الانتخابية التي أقرتها لجنة 6+6 المشتركة.