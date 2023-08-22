الدبيبة يرحب بإحاطة باتيلي – بوابة أفريقيا الإخبارية

رحب رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة،بإحاطة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي،أمام مجلس الأمن الدولي،مشيرا لما جاء فيها “من تأكيد أهمية الحفاظ على الاستقرار للوصول للانتخابات، وإشارته إلى التأثير السلبي لمحاولات الانقسام في المضي نحو ذلك الهدف”.

وعبّر الدبيبة،في منشور عبر صفحته على “فيسبوك”، مساء الثلاثاء،عن دعمه المتواصل “لكل جهود التوحيد، التي تحدث عنها المبعوث الأممي في كافة المؤسسات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع اتجاهنا نحو تحقيق رغبة الشعب في تجديد شرعية كافة الأجسام عبر صندوق الانتخاب”،وفق تعبيره.

وأضاف قائلا:”فلنمض جميعا نحو تحقيق إرادة الليبيين في إنهاء المراحل الانتقالية، وإعادة الأمانة للشعب عبر إنجاز الاستحقاق الانتخابي”.

وقدم باتيلي إحاطته الدورية إلى مجلس الأمن،أكد خلالها، على ضرورة وجود حكومة ليبية موحدة لقيادة البلاد نحو الانتخابات.وقال باتيلي إن تشكيل “حكومة موحدة، يتفق عليها معظم الأطراف الرئيسية الفاعلة، أمر ضروري لقيادة البلاد إلى الانتخابات”.