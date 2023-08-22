“النويري” يبحث مع “السايح” سُبل تذليل كافة الصعوبات أمام المفوضية للإيفاء بمهامها

التقى النائب الأول لرئيس مجلس النوّاب “فوزي النويري” رئيس المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات “عماد السايح”.

وتناول اللقاء الذي عُقد بمقر المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات في العاصمة طرابلس جاهزية المفوضية ومدى الاستعدادات التي اتُخذت بشأن التحضير لتنفيذ الاستحقاقات القادمة وسُبل تذليل كافة الصعوبات أمام المفوضية للإيفاء بمهامها.

كما بحث اللقاء التحديات التي تواجه المفوضية عملياً وفنياً فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة اتجاه التحضير للانتخابات العامة وانتخابات المجالس البلدية. وفق تصريح المتحدث الرسمي لمجلس النواب “عبدالله بليحق” عبر صفحته على موقع “فيسبوك”.

يذكر أن اللقاء جاء بحضور أعضاء مجلس النواب “سالم قنان ” و “عائشة شلابي”.