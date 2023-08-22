الدبيبة: القاعدة العسكرية البحرية في الخمس ليبية ولن نفرط في شبر واحد من أرض ليبيا

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قال رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، يوم الثلاثاء، إن “القاعدة العسكرية تتبع الأركان العامة والبحرية الليبية والموجودون بها ليبيون تحت السلطات الليبية”.

جاء ذلك بعد توقيع اتفاقية وزارة المواصلات ورئاسة الأركان العامة بالحكومة بشأن قاعدة الخمس البحرية.

وأضاف الدبيبة: “إننا لن نفرط في شبر واحد من أرض ليبيا، ونأمل عدم الالتفات للتشويش والتضليل”.

وقال: “إن ميناء الخمس قاعدة عسكرية ليبية، اتخذ جزء منه فيما سبق ميناء مدنيا يتبع وزارة المواصلات”.

وأضاف: أن “الجزء الفاصل بين الميناء التجاري والعسكري، استخدم بطريقة غير شرعية، وبموجب الاتفاقية اليوم ستنظم هذه المنطقة، وتخصص للميناء التجاري بضوابطها القانونية والإدارية”.

ولفت إلى أن وزارة المواصلات تعمل على تطوير الميناء التجاري فيها، والعمل مستمر بصورة اعتيادية.