نوفا: الطريق نحو إعادة توحيد المصرف المركزي “لا يزال طويلا”

سلطت وكالة نوفا الإيطالية الضوء على الإعلان عن إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، مشيرة إلى انه رغم استقباله بالترحيب والتشجيع على المستوى الدولي، لكن الطريق نحو التكامل الحقيقي بين المؤسسات المالية في الشرق والغرب “لا يزال طويلا”، على ما يبدو.

وذكرت الوكالة، في بيان لها، أنه لا تزال عملية جمع ضفتي طرابلس وبرقة تحت سلطة واحدة جارية في الواقع، وقد تم بالفعل إصدار إعلانات مماثلة عدة مرات في الماضي، لكن الوضع ظل دون تغيير تقريبًا بعد مرور سنوات.

وأضافت، الجديد الذي حدث يوم الأحد الماضي 20 أغسطس هو فتح خطوط ائتمان للبنوك التجارية في شرق ليبيا، والتي ستتمكن بالتالي من سحب السيولة في الغرب مباشرة من البنك المركزي في طرابلس.

ولا تزال هذه خطوة إلى الأمام، ولكن لا يزال من المبكر الحديث عن توحيد حقيقي للنظام المالي الليبي المعقد.