بنغازي:حريق القوارشة لم يسفر عن خسائر بشرية

أكدت بلدية بنغازي، أن الحريق الذي إندلع مساء الثلاثاء، في أحد المستودعات بالمنطقة الصناعية بالقوارشة،لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية،مشيرة إلى أن أفراد هيئة السلامة الوطنية بنغازي وجهاز الإسعاف السريع مُتواجدين في موقع الحريق للقيام بما يلزم.

وكان مركز طب الطوارئ و الدعم فرع الشرقية،قال في بيان سابق، إنه تلقى بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل أحد مستودعات المنطقة الصناعية القوارشة.وأظهرت مقاطع فيديو وصور تداولها رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”،تصاعدا كثيفا لالسنة اللهب وأعمدة الدخان، التي غطت سماء المدينة.