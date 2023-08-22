ممثل الإمارات في مجلس الأمن يؤكد ضرورة إعادة النظر بنظام العقوبات على ليبيا

الوطن| رصد

أكد ممثل الإمارات بمجلس الأمن، على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن جدياً بنظام العقوبات على ليبيا ليكون وسيلة لدعم الجهود الليبية وليس عرقلتها.

وأشار ممثل الإمارات إلى أنه لا بد من التغلب على القضايا المتعلقة بمسودة القوانين الانتخابية، بما يتيح عقد انتخابات متزامنة مبنية على أسس قانونية متينة تحظى نتائجها باحترام كل الأطراف ويلبي رغبة الشعب الليبي.

وشدد على دعم الإمارات لجهود باتيلي في تيسير العملية السياسية التي يقودها الليبيون

ودعا ممثل الإمارات كل الأطراف لخفض التصعيد وحل الخلافات سلمياً والحفاظ على سلامة المدنيين وممارسة أقصى درجات ضبط النفس

وبين ضرورة توحيد كل المؤسسات، لتواجه ليبيا التحديات بنحو أكثر فاعلية خاصة من قبل دول الجوار