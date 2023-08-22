وفد عسكري روسي في ليبيا وسط مساعي التوسع بأفريقيا

وصل مسؤولون عسكريون روس، بينهم نائب وزير الدفاع إلى ليبيا، الثلاثاء، بعد تلقي دعوة من الرجل القوي الموالي لموسكو المشير خليفة حفتر.

وحفتر الذي يدعم الحكومة في شرق ليبيا، مقرب من مجموعة “فاغنر” الروسية الخاصة التي تحرس قواتها البنى التحتية العسكرية والنفطية في البلاد.

وتتنافس حكومتان على السلطة منذ عام في ليبيا: حكومة في الغرب برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ونظيرتها في الشرق ويدعمها حفتر.

وذكر تقرير للأمم المتحدة في العام 2020 أن ما يصل إلى 1200 من مقاتلي “فاغنر” كانوا يدعمون حفتر الذي كان يحاول وقتها السيطرة على طرابلس.

ويقول خبراء إن مئات من مقاتلي “فاغنر” ما زالوا موجودين في البلاد.

يأتي الاجتماع مع تجدد التركيز على نشاطات روسيا في أفريقيا، بعد إعلان رئيس “فاغنر” يفغيني بريغوجين في مقطع فيديو نشر الاثنين، أن مجموعته تعمل على “صون حرية أفريقيا”.

وقالت وزارة الدفاع الروسية “هذه الزيارة الرسمية الأولى لوفد عسكري روسي إلى ليبيا”.

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وأشارت إلى أن الزيارة التي يترأسها نائب وزير الدفاع يونس بك يفكيروف، نظمت بعد محادثات مع ليبيا في منتدى الجيش 2023 ومؤتمر موسكو للأمن الدولي في وقت سابق من هذا الشهر.

وأضافت “خلال الزيارة، من المقرر مناقشة آفاق التعاون في مكافحة الإرهاب الدولي وغيرها من قضايا العمل المشترك”.

وبحسب بيان للناطق باسم حفتر أحمد المسماري، فإن الوفد الروسي التقى ضباطاً كباراً في قوات حفتر.

وذكر البيان أن الجانبين بحثا في “التعاون والتنسيق” بينهما في ما يتعلق بـ”التدريب وصيانة الأسلحة والمعدات الروسية” التي تمثل “العمود الفقري” لقوات حفتر.

وتحافظ فاغنر على وجود عسكري قوي في أفريقيا حيث أبرمت شراكة مع دول عدة بينها مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى.