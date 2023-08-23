عبدالمولى: مطالب “باتيلي” بشأن الحكومة الجديدة هو ما نادى به مجلسي “النواب والدولة”

قال عضو مجلس النواب عبدالنبي عبدالمولى إن ما تضمنته إحاطة باتيلي ومندوبو الدول بمجلس الأمن حول ضرورة تشكيل حكومة جديدة قادرة على إجراء الانتخابات في ليبيا هو ذاته ما كان ينادي به مجلسا النواب والدولة مع اختلاف التفاصيل.

وأضاف عضو مجلس النواب في تصريحات صحفية، أن مسألة دمج الحكومتين غير مقبول، لأن الشخصية التي عليها الجدل بشكل رئيسي هو الدبيبة وليس وزراؤه

وأوضح عبدالمولى أن الحكومة القادمة يجب أن تكون مهمتها الأساسية الانتخابات وتوحيد المؤسسات، والانقسام اليوم ليس بين الشرق والغرب فقط بل أصبحت المدينة الواحدة منقسمة