حكومة الوحدة تخصص مساحة من القاعدة البحرية بالخمس لصالح الميناء

أعلنت حكومة الوحدة الليبية اليوم الثلاثاء، عن توقيع وزير المواصلات محمد الشهوبي، ورئيس الأركان محمد الحداد، اتفاقية بتخصيص مساحة من القاعدة البحرية الخمس، تضاف لميناء الخمس البحري، تقدر بنحو 4.7 هكتارات، وإضافة رصيفين 11 و12 للميناء.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة في بيان إن الاتفاقية تم توقيعها بإشراف رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة، والذي فند عقب توقيعها، الأخبار المتداولة بشأن تأجير ميناء الخمس البحري لدولة أجنبية، مؤكداً أن الحكومة لن تفرط في شبر واحد من الأرض الليبية.

وتداولت في الأيام الأخيرة أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بتأجير حكومة الوحدة ميناء الخمس لوزارة الدفاع التركية لمدة 99 عاماً لاستخدامه في أغراض عسكرية.

وكان الأهالي في مدينة الخمس تظاهروا خلال الأيام الماضية احتجاجا على محاولات إخلاء ميناء الخمس لتحويله إلى قاعدة عسكرية.

الجدير بالذكر أن هناك قوات تركية موجودة في القاعدة العسكرية البحرية في مدينة الخمس، بحجة قيامها بمهام تدريبية للقوات الليبية وفق اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية الموقعة بين الجانبين.

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