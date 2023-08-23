“الحويج” يبحث مع “سالم” أفق التعاون العلمي مع المؤسسات الدولية

الوطن| رصد

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج، اليوم الثلاثاء، بمقر ديوان الوزارة مع وزير التعليم التقني والفني بالحكومة الليبية فرج سالم، المقترح المقدم من قبل وزارة التعليم التقني بشأن رغبتها في التعاون مع منظمات دولية في مجال التدريب التقني والفني.

وناقش الاجتماع سبل تنظيم العمل المشترك بين المؤسسات المختلفة لمصلحة الشعب الليبي وشبابنا الواعد خاصةً في ظل استتباب الأمن والاستقرار الذي تشهده بلادنا.

وحضر اللقاء مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الليبية، وعدد من الأجهزة المختلفة ذات الاختصاص.