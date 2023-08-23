“الحويج” يرعى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون والشراكة بين غرفتي التجارة والصناعة

الوطن|متابعات

رعى وزير الخارجية المفوض بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج توقيع مذكرة تفاهم للتعاون والشراكة بين غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي والغرفة التجارية الأمريكية بنزرت.

وتأتي هذه الخطوة تعزيزاً للعلاقات الليبية الأمريكية وفتح أفق التعاون والتبادل المشترك لتطوير علاقات الشراكة التنموية وتنويع مجالاتها في مختلف الجوانب التي تدفع بعجلة التنمية الاقتصادية وتطوير العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارات.

وشملت مذكرة التفاهم، عقد اجتماعات مشتركة لزيادة التعاون والتبادل التجاري بين المؤسسات الناشطة في الغرفتين وتوفير المساندة والتأطير للمستثمرين من الجانبين من خلال توفير المعطيات وتسهيل التواصل بين المؤسسات الاقتصادية والحكومية في ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية

وتخلل بنود المذكرة تبادل المعلومات حول الأنشطة التجارية وإقامة معارض للمنتجات الوطنية المقامة على أراضي الطرفين والعمل على إقامة منتدى سنوي اقتصادي للمستثمرين والشركات ورجال الأعمال بشكل سنوي بتبادل الاستضافة فضلاً عن تبادل الخبرات بين الدولتين خاصة في مجال التدريب وبناء القدرات.